На Северном флоте прошли учения по обороне военных объектов от террористических и диверсионных атак

На Северном флоте состоялись плановые учения по обороне стратегически важных военных объектов от нападения условных диверсионно-террористических групп. В рамках мероприятий боевой учёбы были отработаны действия штатных подразделений охраны и подразделений быстрого реагирования по тактике ведения боя при отражении нападения на охраняемые объекты с применением стрелкового оружия, а также, в отдельных случаях, лёгкой бронетехники.

Двухстороннее учение по обороне аэродрома провели морские пехотинцы во взаимодействии с военнослужащими разведки Северного флота, которые выполняли роль условных диверсантов. В результате умело организованной эшелонированной системы обороны атака «диверсантов» была успешно отбита, нападавшие были условно уничтожены и частично взяты в плен. В ходе учения были задействованы порядка 100 военнослужащих и 10 единиц техники.

В центре обеспечения управления Северного флота состоялась тренировка бойцов роты охраны по варианту отражения террористической атаки на штаб флота. Она началась с попытки захвата условными террористами контрольно-пропускного пункта. В ходе тренировки военнослужащие роты охраны отработали действия по тактике ведения обороны на территории штаба и перегруппировки для противодействия нападению на наиболее опасных участках охраняемого периметра. Также во время тренировки прошла проверка правильности действий личного состава дежурно-вахтенной службы по организации охраны и обороны штаба Северного флота.

В процессе выполнения учебно-тренировочных мероприятий по противодействию диверсионно-террористическим атакам активно применялись холостые боеприпасы и средства имитации.

Учения и тренировки по противодействию терроризму на Северном флоте проходят регулярно, в том числе во взаимодействии с территориальными органами ФСБ, МВД, МЧС и других силовых ведомств России, расположенных в зоне ответственности флота.

Пресс-служба Северного флота