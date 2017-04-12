В Мурманске сотрудники ОМОН помогли Госавтоинспекции выявить пьяного рецидивиста

Так в ходе проведения оперативного мероприятия, в областном центре на улице Планерная сотрудниками дорожно-патрульной службы совместно с бойцами ОМОН Росгвардии за нарушение Правил дорожного движения был остановлен автомобиль «АУДИ А4» под управлением 28-летнего молодого человека. У водителя автомобиля имелись признаки алкогольного опьянения. Проходить освидетельствование на состояние опьянения он отказался.

При проверке по базам данных сотрудниками полиции было установлено, что неоднократно судимый молодой человек уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

По данному факту в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.