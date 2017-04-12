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12.04.2017 16:15

Специалистов приглашают к обсуждению практики работы этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера

28 апреля в Москве состоится «круглый стол» на тему «Этнокультурные центры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ: концепты сохранения традиционной культуры и практики реализации стратегий государственной национальной и культурной политики РФ». Встреча будет проходить на базе КВЦ «Сокольники» в рамках всероссийского смотра-конкурса этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Наследие Севера». 

В рамках «круглого стола» планируется обсудить позитивные практики функционирования этнокультурных центров, которые способствуют устойчивому развитию культурного многообразия национальных традиций коренных малочисленных народов Севера; обозначить линии размежевания и теоретико-методологических различий между этнокультурными центрами, занимающимися сохранением самобытной «аутентичной» культуры этносов, и учреждениями, нацеленными на стилизацию творчества. Также участники встречи обобщат концептуальные и нормативно-правовые разработки по функционированию этнокультурных центров на территории Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ; определят проблемные поля и точки взаимодействия учреждений и организаций различных систем и ведомств по построению целостной модели непрерывного этнокультурного и этнохудожественного образования на основе принципов традиционности. 

К обсуждению приглашаются ученые – культурологи, этнографы, антропологи, специалисты-практики, руководители этнокультурных центров, чьи интересы связаны с теоретико-методологическими и прикладными вопросами изучения и сохранения традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, а также все желающие.

Для регистрации необходимо заполнить заявку на участие в работе «круглого стола» и направить в оргкомитет до 20 апреля по электронному адресу: anokmns@gmail.com. Организатором мероприятия выступают Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и Автономная некоммерческая организация «Научный экспертный центр по проблемам коренных малочисленных народов Севера». Координатор проекта: Спартак Леханов, e-mail: anokmns@gmail.com, тел. 7(926)0504001.

Подробная информация и форма заявки на участие в работе «круглого стола» размещены на сайте Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.


/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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