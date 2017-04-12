Обман в сети Интернет. Мурманчанин оформил электронный полис ОСАГО на сайте "дублере"

Елена Ястребова.



Оформить полис ОСАГО через Интернет и не получить его. В отдел полиции с заявлением обратился мужчина. Он рассказал, что на одном из сайтов решил приобрести электронный полис ОСАГО. В Интернете он нашел известную компанию — цена его устроила. Но для того, чтобы страховка пришла ему на почту, необходимо перевести деньги. Северянин перечислил денежные средства, но полиса так и не получил. Только потом он осознал, что стал жертвой мошенников. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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