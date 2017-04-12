Делегация творческой молодежи Мурманской области примет участие в Культурном проекте «Дельфийские игры – 2017»

С 18 по 23 апреля в Свердловской области пройдет Культурный проект «Дельфийские игры – 2017», в рамках которого состоятся шестнадцатые молодежные Дельфийские игры России.

Их творческое содержание будет тематически связано с реализацией Решения Совета глав государств Содружества Независимых Государств «Об объявлении 2017 года Годом семьи, 2018 года – Годом культуры в Содружестве Независимых Государств» от 16 сентября 2016 года, а также с 15-летним юбилеем молодежных Дельфийских игр СНГ.

В рамках проекта состоятся масштабные театрализованные церемонии открытия и закрытия, гала-концерт Дельфийских лауреатов, международная конференция и культурно-просветительские мероприятия.

В конкурсе по классическим, народным и современным видам искусств примут участие более 2,5 тысяч юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет, представляющих все федеральные округа Российской Федерации, а также другие страны. В составы жюри войдут около 100 видных деятелей искусств России и Содружества.

Участники делегации творческой молодежи Мурманской области выступят в конкурсной программе по 3 номинациям - скрипка, изобразительное искусство и фотография, а также в «Открытой номинации», включенной впервые в фестивальную программу Игр.

Интернет-телевидение Дельфийских игр ДЕЛЬФИК.ТВ (www.delphic.tv) транслирует все номинации в прямом эфире, что позволяет участникам Игр продемонстрировать свой талант глобальной аудитории.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области