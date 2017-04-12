Сегодня в Териберку и Туманный выдвинется очередная автоколонна

Алексей Котович.

Сегодня в Териберку и Туманный, которые уже две недели в снежном плену, выдвинется очередная автоколонна. Формироваться она будет на 81-м километре дороги "Кола – Серебрянские ГЭС", отправление назначено на 12 часов. Добравшись до населенных пунктов сопровождающая дорожная техника поведёт организованные колонны обратно в областной центр. "Мурманскавтодор" обращается к водителям с просьбой строго придерживаться указанного порядка следования по маршрутам. Встречное движение недопустимо и приведет к образованию автомобильных заторов.