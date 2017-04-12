Готовность к пожароопасному периоду стала ключевой темой заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провел очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Мурманской области.

В преддверии пожароопасного периода ключевой темой заседания стало обеспечение пожарной безопасности садовых, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. Также обсуждалось выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение природных пожаров на территории Мурманской области в 2017 году.

В ходе заседания утвержден состав межведомственной рабочей группы по мониторингу развития лесопожарной обстановки. Главам администраций муниципальных образований рекомендовано завершить паспортизацию населенных пунктов, вошедших в Перечень населенных пунктов Мурманской области, подверженных угрозе лесных пожаров.

Кроме того, на заседании рассмотрен вопрос совершенствования деятельности и повышения социальной защищенности пожарных и спасателей, содержащихся за счет средств бюджета Мурманской области. По информации начальника Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области Александра Захарова, реализованные мероприятия позволили улучшить основные показатели работы. В частности, время прибытия пожарных подразделений на пожар снизилось с 4,7 мин. в 2008 году до 4,3 мин. в 2016 году. Время локализации пожара – с 16 мин. до 9.7 мин., а время ликвидации пожара с 28,7 мин. до 22,9 мин.

В соответствии с постановлением правительства Мурманской области работникам, пользующимся правом на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, с 1 января 2017 года предоставляются ежемесячные социальные выплаты.



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