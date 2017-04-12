Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
12.04.2017 15:00

Областной драматический театр побывает в гостях у юных кандалакшан

14 апреля в 12.30 областной драматический театр подарит юным кандалакшанам (г. Кандалакша, ул. Кировская аллея, д.1а, Дворец культуры «Металлург») спектакль «Осторожно, дети!».

«Осторожно: дети!» - это спектакль-игра, участниками которой вместе с профессиональными артистами становятся и юные зрители. Герои истории - ожившие машины, светофор и дорожные знаки познакомят ребят с правилами дорожного движения и покажут запоминающееся музыкального шоу с танцами и смешными песнями о дорожном этикете.
Режиссер-постановщик - Никита Ковалев, художник-постановщик – заслуженный работник культуры России Наталья Авдеева, балетмейстер – Рэшит Залялутдинов.
В спектакле заняты: артисты – Наталья Боброва, Сергей Валиков, Ольга Вирту, Юлия Васькова, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Юлия Гусарова, Юлия Денежкина, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Светлана Лебедева, Мария Лобова, Наталья Молчанова, Анна Новицкая, Наталья Поземина, Владимир Равданович, Екатерина Сенченко, Алексей Худяков, Тамара Шагвалеева, Ксения Ширина; студенты Мурманского колледжа искусств - Анастасия Мокрякова, Вера Рыженкова, Андрей  Белянцев, Анна Васильева и Лев Мальцев.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Памятка для
зарегистрированных участников
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.96
Евро = 60.3
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.