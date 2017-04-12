Областной драматический театр побывает в гостях у юных кандалакшан

14 апреля в 12.30 областной драматический театр подарит юным кандалакшанам (г. Кандалакша, ул. Кировская аллея, д.1а, Дворец культуры «Металлург») спектакль «Осторожно, дети!».

«Осторожно: дети!» - это спектакль-игра, участниками которой вместе с профессиональными артистами становятся и юные зрители. Герои истории - ожившие машины, светофор и дорожные знаки познакомят ребят с правилами дорожного движения и покажут запоминающееся музыкального шоу с танцами и смешными песнями о дорожном этикете.

Режиссер-постановщик - Никита Ковалев, художник-постановщик – заслуженный работник культуры России Наталья Авдеева, балетмейстер – Рэшит Залялутдинов.

В спектакле заняты: артисты – Наталья Боброва, Сергей Валиков, Ольга Вирту, Юлия Васькова, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Юлия Гусарова, Юлия Денежкина, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Светлана Лебедева, Мария Лобова, Наталья Молчанова, Анна Новицкая, Наталья Поземина, Владимир Равданович, Екатерина Сенченко, Алексей Худяков, Тамара Шагвалеева, Ксения Ширина; студенты Мурманского колледжа искусств - Анастасия Мокрякова, Вера Рыженкова, Андрей Белянцев, Анна Васильева и Лев Мальцев.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области