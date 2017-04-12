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12.04.2017 17:33

Прокурор г. Североморска обратился в суд с заявлениями о запрещении распространения информации в сети Интернет

Прокуратурой г. Североморска проведена проверка соблюдения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

В соответствии с ч.2 ст.5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" к информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству.
Проверкой в сети Интернет выявлены ресурсы, содержащие указанную информацию.
С целью устранения выявленных нарушений закона прокуратурой города в Североморский районный суд направлено 2 заявления о признании информации, размещенной в сети Интернет, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.
Рассмотрение заявлений находится на контроле прокуратуры города.

Прокуратура Мурманской области
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