Прокурор г. Североморска обратился в суд с заявлениями о запрещении распространения информации в сети Интернет

Прокуратурой г. Североморска проведена проверка соблюдения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

В соответствии с ч.2 ст.5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" к информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству.

Проверкой в сети Интернет выявлены ресурсы, содержащие указанную информацию.

С целью устранения выявленных нарушений закона прокуратурой города в Североморский районный суд направлено 2 заявления о признании информации, размещенной в сети Интернет, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.

Рассмотрение заявлений находится на контроле прокуратуры города.

Прокуратура Мурманской области