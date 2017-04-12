В мурманской "Кировке" откроется фотовыставка "Натюрморт"

Татьяна Нестерова.

Сегодня в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени Кирова откроется фотовыставка "Натюрморт". Ее авторы - участники Мончегорского фотоклуба "Имандра" - представят 40 работ. Любительское объединение было основано в 1981 году группой специалистов комбината "Североникель". Сегодня творческая лаборатория-люди разных профессий, но схожих взглядов на фотоискусство. Наши земляки отмечены многочисленными престижными российскими и международными наградами на различных конкурсах выставках.