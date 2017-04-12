В Мурманской области участниками приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды стали 29 муниципальных образований

Заместитель губернатора Евгений Никора, руководители окружных администраций Мурманска, моногородов, специалисты регионального Минстроя и Госжилинспекции приняли участие во всероссийском селекторном совещании по вопросам формирования комфортной городской среды, которое провел заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Андрей Чибис подчеркнул, что во всех муниципалитетах уже должны начаться общественные обсуждения проектов благоустройства. С учетом мнения жителей программы благоустройства должны быть утверждены до 25 мая 2017 года. Кроме того, чтобы не допустить фальсификации данных, заместитель министра дал поручение ГЖИ подключиться к проведению собраний и проверке протоколов.

В Мурманской области участниками приоритетного проекта стали 29 муниципальных образований. После заключения соглашений средства субсидий из федерального и областного бюджетов на поддержку программ по формированию комфортной городской среды в общей сумме более 220 млн рублей будут перечислены муниципальным образованиям – участникам программы.



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