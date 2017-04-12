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12.04.2017 09:34

Авиация Северного флота выполнила противолодочные задачи и перехват воздушных целей над Баренцевым морем

В рамках плановой контрольной проверки соединений и частей армии ВВС и ПВО Северного флота за зимний период обучения экипажи противолодочных самолётов Ил-38 выполнили полёты над акваторией Баренцева моря на поиск и обнаружение подводных лодок.

Полёты проходили в сложных метеорологических условиях, что потребовало от лётчиков особой внимательности и профессионализма. В морских полигонах боевой подготовки экипажи практически отработали постановку гидроакустических буёв, а также выполнили бомбометание на полигоне Лумбовка по варианту атаки подводной лодки.
Вводные на перехват воздушной цели, приближающейся к государственной границе Российской Федерации, успешно отработали экипажи истребителей Су-33 и МиГ-31 корабельного истребительного и смешанного авиаполков Северного флота, которые регулярно несут боевое дежурство по противовоздушной обороне. В ходе проверки боеготовности лётчиков были сняты нормативы по подготовке самолётов и экипажей к вылету.
Перехваты условных целей проходили также над акваторией Баренцева моря.
На данном этапе проверки было задействовано порядка 10 летательных аппаратов.

Пресс-служба Северного флота
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