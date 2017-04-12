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12.04.2017 16:00

За уклонение от обязательных работ – 10 суток ареста

В отделе судебных приставов Печенгского района на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с жителя г. Заполярного алиментов. Мужчина от выплаты алиментов уклоняется.

Судебным приставом был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). В тот же день неплательщик алиментов был доставлен в суд и Мировым судьей был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, с применением к нему наказания в виде 80 часов обязательных работ.
Должник был направлен для отбывания наказания на предприятие, одновременно предупрежден об административной ответственности по ч.4 ст. 20.25 («Уклонение от обязательных работ») КоАП РФ. Мужчина приступил к отбыванию наказания, заключив трудовые отношения.
Однако от руководителя предприятия поступила информация о том, что должником фактически отработано всего 2 часа, и что в течение 2 недель он не выходил на работу без уважительных причин. На основании данной информации судебным приставом был составлен административный протокол по ч.4 ст. 20.25 КоАП РФ. Мировым судьей рассмотрен административный материал в отношении мужчины и вынесено постановление об административном аресте должника на 10 суток.
Административный арест не заменяет административное наказание в виде обязательных работ. Должник, отбыв административный арест, был направлен на предприятие для отбывания оставшихся 78 часов обязательных работ.


Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
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