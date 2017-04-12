Ночью в Мурманске горело несколько автомобилей

Елена Ястребова.

Сегодня ночью на Северном проезде загорелось сразу несколько автомобилей. Сообщение о пожаре сообщили бдительные горожане. На место происшествия выехало 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Один автомобиль сгорел полностью, у второго повреждено правое заднее крыло, задняя дверь, заднее правое колесо, крышка багажника. У "паркетника" повреждено лакокрасочное покрытие переднего бампера. Пострадавших нет. Сейчас причины пожара выясняются — сообщает МЧС России по Мурманской области.