Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
12.04.2017 15:30

Мурманский областной суд признал законным приговор в отношении наркоторговца

Приговором Апатитского городского суда Мурманской области по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ к 5 годам лишения свободы за совершение в октябре 2015 года в г. Апатиты незаконного сбыта наркотических средств осужден ранее не судимый индивидуальный предприниматель.

Подсудимый вину в совершении преступления не признал, утверждая, что сбыт наркотических средств совершил не он, а иное лицо.
Между тем, вина Гмужчины в совершении тяжкого преступления против здоровья и общественной нравственности в судебном заседании была доказана и подтверждена совокупностью представленных стороной обвинения доказательств.
Защитник осужденного обжаловал приговор суда в апелляционном порядке, настаивая на непричастности осужденного к совершению инкриминируемого преступления.
Судебная коллегия по уголовным делам Мурманского областного суда согласилась с мнением государственного обвинителя и оставила апелляционную жалобу защитника без удовлетворения.
Приговор суда вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Памятка для
зарегистрированных участников
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.96
Евро = 60.3
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.