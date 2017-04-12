Мурманский областной суд признал законным приговор в отношении наркоторговца

Приговором Апатитского городского суда Мурманской области по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ к 5 годам лишения свободы за совершение в октябре 2015 года в г. Апатиты незаконного сбыта наркотических средств осужден ранее не судимый индивидуальный предприниматель.

Подсудимый вину в совершении преступления не признал, утверждая, что сбыт наркотических средств совершил не он, а иное лицо.

Между тем, вина Гмужчины в совершении тяжкого преступления против здоровья и общественной нравственности в судебном заседании была доказана и подтверждена совокупностью представленных стороной обвинения доказательств.

Защитник осужденного обжаловал приговор суда в апелляционном порядке, настаивая на непричастности осужденного к совершению инкриминируемого преступления.

Судебная коллегия по уголовным делам Мурманского областного суда согласилась с мнением государственного обвинителя и оставила апелляционную жалобу защитника без удовлетворения.

Приговор суда вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области