"Экотуризм – благо для живой природы Земли или …?" В мурманской "Кировке" обсудят проблемы экологии

Елена Ястребова.

Мурманская "Кировка" приглашает северян на ток-шоу "Отцы и дети". Тема - "Экотуризм – благо для живой природы Земли или …?".

На мероприятии школьники узнают, что такое эко-туризм, возможно ли его развить в нашем регионе и что для этого надо сделать. Эко- туризм — это возможность приблизиться к разгадке тайны мироздания, восстановить физические и душевные силы, слиться с природой. Количество мест, которые можно посетить на Кольском полуострове, очень много.

Начало сегодня в 15:30.