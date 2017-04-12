В оленегорской колонии говорили о доброте

Сотрудники психологической лаборатории оленегорской колонии-поселения №24 провели для осуждённых занятие на тему «Доброта как главная ценность жизни».

По словам начальника лаборатории Татьяны Пискуновой, эпиграфом занятия послужило стихотворение Елены Влади «Раскрой ладонь», в котором проникновенно говорится о необходимости делать добро своему ближнему.

Поселенцам показали видеоролик о выступлении творческой группы осуждённых КП-24 «Таланты среди нас» в оленегорском социальном приюте для детей с трудной судьбой. В фильме было видно, как дети и педагоги из приюта рады новой встрече, как ребята обнимали участников выступления, благодаря их за доставленную радость и желание сделать их жизнь хоть чуточку ярче, радостнее и светлее.

Все действия занятия - выступления, рассказы, просмотры видеоматериалов - были посвящены раскрытию заявленной темы о том, что доброта является главной ценностью человеческой жизни.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области