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12.04.2017 11:40

Поиграть с домашней молнией, увидеть незримые линии магнитного поля. В Мурманской областной научной библиотеке открылся зал наук

Артем Дашевский.

"Фокус" в областной научной библиотеке. В хранилище знаний открыл свои двери музей занимательных наук. Мурманчане и гости заполярной столицы уже могли познакомиться с необычными экспонатами на двух выставках областного краеведческого музея. Но теперь у экспозиции есть постоянная просторная площадка и теперь она может носить гордое имя - музей.
Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Этот проект - это первый шаг к кардинальному изменению библиотечного пространства уже исключительно - вне рамок только библиотечной работы. Мы уверены, что он привлечет новых посетителей, прежде всего молодежь. Кроме того, это проект научный, познавательный и он направлен на семейный досуг".
Здесь интересно будет всем - от мала до велика. Почувствовать себя батарейкой, поиграть с домашней молнией, увидеть незримые линии магнитного поля. Опытные экскурсоводы расскажут о науке простым языком и вместе с вами поставят занимательный опыт. Впрочем, только выставочной деятельностью музей ограничиваться не собирается.
Генеральный директор музея занимательных наук "Фокус" Алексей Петров: "У нас есть куда расти. И мы планируем расширять не только экспозицию и тематически по составу экспонатов, но, и собираемся заниматься сопутствующей деятельностью, то есть проведение лекций, мастер-классов и шоу".
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