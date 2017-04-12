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12.04.2017 11:15

Первый полет человека в космос. В Сафоново открылась выставка плакатов, посвященных Дню космонавтики

Алексей Елкин.

Сегодня в России отмечается День космонавтики. К празднику в музее военно-воздушных сил Северного флота - в Сафоново - открылась выставка плакатов, посвященных первому полету человека в космос. Экспозиция - традиционная. Организуется - ежегодно. Впервые посетители увидели ее в год 50-летия со дня эпохального облета Земли кораблем "Восток-1" - с Юрием Гагариным на борту. 12 апреля 1961 о нем узнал весь мир. Сразу после училища Юрий Гагарин больше 2-х лет служил в морской авиации Северного флота в поселке Луостари - в Печенгском районе. Дом, в котором жила семья молодого офицера, сейчас находится в Сафоново и является частью музея.
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