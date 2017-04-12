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12.04.2017 11:30

Украсть за 3 секунды. В Мурманске неизвестный похитил мобильный телефон у женщины

Елена Ястребова.

Отвлечься и потерять мобильный телефон. Житель Снежногорска похитил гаджет у женщины. Как рассказала потерпевшая, она зашла в салон связи, чтобы оплатить услуги. Телефон на время оставила на прилавке. Мужчина, видя всю эту ситуацию, незаметно прихватил телефон и скрылся. Найти злоумышленника помогла запись с камер видеонаблюдения. Им оказался 53-летний житель Снежногорска. Как выяснилось позже, за его плечами уже есть "темное" прошлое. Возбуждено уголовное дело. Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде.

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