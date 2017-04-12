График уборки и вывоза снега с городских улиц в период с 13 по 14 апреля

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков:

В ночь с 12 на 13 апреля

Первомайский округ:

– пр. Кирова, от ул. Полярная дивизия до ул. Заводской (нечетная сторона).

– ул. Зеленая.

Октябрьский округ:

– пр. Ленина, от ул. Книповича до ул. Воровского (нечетная сторона);

– тротуар по ул. Челюскинцев.

Ленинский округ:

– Водопроводный проезд;

– ул. Ковалева (четная сторона).

13 апреля

Первомайский округ:

– ул. Орликовой (вдоль дома №53);

– ул. Новосельская.

Октябрьский округ:

– тротуар по ул. Карла Маркса, от пр. Ленина до ул. Софьи Перовской;

– ул. Гвардейская, от пр. Кирова до дома №19 по ул. Гвардейской.

Ленинский округ:

– ул. Подстаницкого;

– ул. Миронова.

В ночь с 13 на 14 апреля

Первомайский округ:

– ул. Новосельская;

– ул. Халтурина.

Октябрьский округ:

– ул. Гвардейская, от дома №19 до ул. Полярные Зори.

– ул. Полярной дивизии.

Ленинский округ:

– ул. Бредова;

– Нижнеростинское шоссе, от ул. Невского до ул. Нахимова.

14 апреля

Первомайский округ:

– ул. Новосельская;

– ул. Халтурина.

Октябрьский округ:

– ул. Полярной дивизии (нечетная сторона).

Ленинский округ:

– Нижнеростинское шоссе, от ул. Невского до ул. Нахимова.

– ул. 6-й Комсомольской батареи.

Администрация г. Мурманска







