График уборки и вывоза снега с городских улиц в период с 13 по 14 апреля

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков:
В ночь с 12 на 13 апреля
Первомайский округ:
– пр. Кирова, от ул. Полярная дивизия до ул. Заводской (нечетная сторона).
– ул. Зеленая.
Октябрьский округ:
– пр. Ленина, от ул. Книповича до ул. Воровского (нечетная сторона);
– тротуар по ул. Челюскинцев.
Ленинский округ:
– Водопроводный проезд;
– ул. Ковалева (четная сторона).
13 апреля
Первомайский округ:
– ул. Орликовой (вдоль дома №53);
– ул. Новосельская.
Октябрьский округ:
– тротуар по ул. Карла Маркса, от пр. Ленина до ул. Софьи Перовской;
– ул. Гвардейская, от пр. Кирова до дома №19 по ул. Гвардейской.
Ленинский округ:
– ул. Подстаницкого;
– ул. Миронова.
В ночь с 13 на 14 апреля
Первомайский округ:
– ул. Новосельская;
– ул. Халтурина.
Октябрьский округ:
– ул. Гвардейская, от дома №19 до ул. Полярные Зори.
– ул. Полярной дивизии.
Ленинский округ:
– ул. Бредова;
– Нижнеростинское шоссе, от ул. Невского до ул. Нахимова.
14 апреля
Первомайский округ:
– ул. Новосельская;
– ул. Халтурина.
Октябрьский округ:
– ул. Полярной дивизии (нечетная сторона).
Ленинский округ:
– Нижнеростинское шоссе, от ул. Невского до ул. Нахимова.
– ул. 6-й Комсомольской батареи.
Администрация г. Мурманска