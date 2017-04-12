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12.04.2017 16:31

График уборки и вывоза снега с городских улиц в период с 13 по 14 апреля

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков:

В ночь с 12 на 13 апреля

Первомайский округ:
– пр. Кирова, от ул. Полярная дивизия до ул. Заводской (нечетная сторона).
– ул. Зеленая.

Октябрьский округ:
– пр. Ленина, от ул. Книповича до ул. Воровского (нечетная сторона);
– тротуар по ул. Челюскинцев.

Ленинский округ:
– Водопроводный проезд;
– ул. Ковалева (четная сторона).

13 апреля

Первомайский округ:
– ул. Орликовой (вдоль дома №53);
– ул. Новосельская.

Октябрьский округ:
– тротуар по ул. Карла Маркса, от пр. Ленина до ул. Софьи Перовской;
– ул. Гвардейская, от пр. Кирова до дома №19 по ул. Гвардейской.

Ленинский округ:
– ул. Подстаницкого;
– ул. Миронова.

В ночь с 13 на 14 апреля

Первомайский округ:
– ул. Новосельская;
– ул. Халтурина.

Октябрьский округ:
– ул. Гвардейская, от дома №19 до ул. Полярные Зори.
– ул. Полярной дивизии.

Ленинский округ:
– ул. Бредова;
– Нижнеростинское шоссе, от ул. Невского до ул. Нахимова.

14 апреля

Первомайский округ:
– ул. Новосельская;
– ул. Халтурина.

Октябрьский округ:
– ул. Полярной дивизии (нечетная сторона).

Ленинский округ:
– Нижнеростинское шоссе, от ул. Невского до ул. Нахимова.
– ул. 6-й Комсомольской батареи.

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