В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 апреля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

09.30 – ДО ОКОНЧАНИЯ РАБОТ пр. Ленина, 50

09.00 – 15.00 ул. Новое Плато, 10, 12, 14, 18

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 17.00 ул. Крупской, 18, 20

ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 23.59 ул. Челюскинцев, 34, 35, 37, 39

ул. Загородная, 18, 28

ул. Папанина, 47

ул. Туристов, 34а, 43а, 45, 47, 49, 51

ул. Карла Маркса, 26

ул. Челюскинцев, 27, 31, 32, 33

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Буркова, 41, 43

ул. Александрова, 10, 12

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

11.00 – 14.00 ул. Героев Рыбачьего, 12

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



Администрация г. Мурманска