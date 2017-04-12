Обидчивый работник украл cтроительный инструмент

Елена Ястребова.

В отдел полиции обратился мужчина. Он рассказал, из хозяйственного помещения пропал строительный инструмент общей стоимостью 173 тысячи рублей. Где лежат ключи, знало несколько человек. Северянин заподозрил одного из рабочих – накануне они сильно поссорились. Воришку задержали сотрудники ОВО Росгвардии. Выяснилось, что злоумышленник нанял таксиста, чтобы вывести инструмент, а потом собирался сбыть украденное. Таким образом, он решил отомстить своему работодателю.

Возбуждено уголовное дело.





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