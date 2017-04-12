"Первопроходец космоса". Занятие для юных северян в Мурманском областном краеведческом музее

Артем Дашевский.

Сегодня - День космонавтики. В честь праздника - в областном краеведческом музее - экскурс в историю. Занимательный урок для учеников Мурманской коррекционной школы. Ребятам - тесты - аналогичные - проходят кандидаты в отряд космонавтов. Немного творчества. Задание - из цветной бумаги - смастерить модель первого космического корабля.

Учитель русского языка и чтения коррекционной школы №1 г. Мурманска Марина Беляева: "Мы посещаем музей раз в месяц. Именно с этими группами ребят. Мы смотрим экспозиции разные и природу Кольского полуострова и историю, географию, экономику. Дети очень любят такие экскурсии. Очень нам нравится, что после каждой экскурсии проводятся мастер-классы".





