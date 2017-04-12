VIII Международный фольклорный фестиваль пройдет в Умбе 10 и 11 июня

Елена Сивонен.

Красочный праздник народной культуры. VII Международный фольклорный фестиваль в Умбе. 10-11 июня. Подготовка уже идет. Умелец терской земли - Владимир Максимов, возрождая забытое ремесло, - плетёт изделия из соснового корня - вазы, корзины, коробицы. Татьяна Кострова - работает тоже с природным материалов - деревом, оленьим рогом - делает броши, кулоны, магниты. Всё - на первую в этом году большую ярмарку - "Город мастеров" песенного фестиваля. Он два дня на берегу Белого моря. Поют коллективы, 17 - точно приедут. Местные - хор "Варзуги", ансамбль "Поморье". А также гости из Эстонии, Норвегии, Санкт-Петербурга, Карелии.

Заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области, начальник отдела координации деятельности в сфере культуры, искусства и образования Ирина Лисовая: "В этом году мы делаем больше творческих площадок, чтобы творческие коллективы смогли выступить и показать свое творчество. Также будем проводить круглый стол по развитию фольклора и сохранению традиционной народной культуры".





