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12.04.2017 09:05

"День призывника". В Коле - районный праздник для граждан, призванных на военную службу

Кирилл Коган.

День призывника в Кольском районном Центре культуры. Торжественные проводы в армию. Ряды вооруженных сил пополнят 42 новобранца. Служба на Северном флоте, в рядах Росгвардии. Военный комиссар района еще раз напомнил, те, у кого есть высшее образование - могут пойти на контракт. Весенняя призывная кампания-2017 года - до 15 июля. Повестки получат порядка восьмисот северян.
Военный комиссар Кольского района Мурманской области Олег Хамов: "Первая отправка у нас планируется во второй половине апреля, первые отправки будут в войска Национальной гвардии, потом будем комплектовать на Северный флот, комплектовать сухопутные войска различный округов и флотов".
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