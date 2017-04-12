"День призывника". В Коле - районный праздник для граждан, призванных на военную службу

Кирилл Коган.

День призывника в Кольском районном Центре культуры. Торжественные проводы в армию. Ряды вооруженных сил пополнят 42 новобранца. Служба на Северном флоте, в рядах Росгвардии. Военный комиссар района еще раз напомнил, те, у кого есть высшее образование - могут пойти на контракт. Весенняя призывная кампания-2017 года - до 15 июля. Повестки получат порядка восьмисот северян.

Военный комиссар Кольского района Мурманской области Олег Хамов: "Первая отправка у нас планируется во второй половине апреля, первые отправки будут в войска Национальной гвардии, потом будем комплектовать на Северный флот, комплектовать сухопутные войска различный округов и флотов".







