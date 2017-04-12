Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
12.04.2017 08:58

Проект областной научной библиотеки и музея занимательных наук "Фокус". В Мурманске открылся зал наук

Артем Дашевский.

"Фокус" в областной научной библиотеке. Свои двери открыл музей занимательных наук. Некоторые мурманчане и гости заполярной столицы уже видели необычные экспонаты - на двух временных выставках областного краеведческого музея. Но теперь у экспозиции - постоянная и просторная площадка.
Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Этот проект - это первый шаг к кардинальному изменению библиотечного пространства уже исключительно - вне рамок только библиотечной работы. Мы уверены, что он привлечет новых посетителей, прежде всего молодежь. Кроме того, это проект научный, познавательный. Он направлен как на семейный досуг, так и на индивидуальный".


← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Памятка для
зарегистрированных участников
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.96
Евро = 60.3
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.