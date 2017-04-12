Проект областной научной библиотеки и музея занимательных наук "Фокус". В Мурманске открылся зал наук

Артем Дашевский.

"Фокус" в областной научной библиотеке. Свои двери открыл музей занимательных наук. Некоторые мурманчане и гости заполярной столицы уже видели необычные экспонаты - на двух временных выставках областного краеведческого музея. Но теперь у экспозиции - постоянная и просторная площадка.

Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Этот проект - это первый шаг к кардинальному изменению библиотечного пространства уже исключительно - вне рамок только библиотечной работы. Мы уверены, что он привлечет новых посетителей, прежде всего молодежь. Кроме того, это проект научный, познавательный. Он направлен как на семейный досуг, так и на индивидуальный".





