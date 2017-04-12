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12.04.2017 08:50

"Город мастеров" распахнул свои двери для детей с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль детского творчества в Мурманске

Любовь Дубова.

Ореховые ёжики и шерстяные коты. "Город мастеров" - в Мурманске. Фестиваль детского творчества - на базе школы №58. Участники - 170 ребят - с ограниченными возможностями здоровья. Они оформили - площадь Ремесленников - это название одной из составляющих частей "Города мастеров" - работами декоративно-прикладного искусства, картинную галерею - рисунками. Фестивалю уже 8 лет. Сквозная тема в этом году - экология. "Город мастеров" - это, прежде всего, конкурс. Несколько номинаций. И все три дня фестиваля - мастер-классы.
Ученик школы № 58 г. Мурманска, участник фестиваля "Город мастеров" Сергей Кузьменко: "Мы пойдем на ярмарку идей. Там будет много мастер-классов. Мы будем делать всякие поделки. Я любою такие маленькие поделки, они украшают дом и можно подарить их как подарок".



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