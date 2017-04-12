В Заполярье проходит конкурс профессионального мастерства медицинских работников

Любовь Дубова.

Конкурс профмастерства медицинских работников. Традиционный, ежегодный. В этот раз в нем участвуют старшие медицинские сестры лечебных учреждений региона. Всего в программе - четыре тура. Участницы уже прошли тестирование, представили портфолио. На этой неделе у 12 конкурсанток - защита исследовательской работы. Финал - 21 апреля.

Старшая медсестра амбулаторно-консультативного отделения ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина" Татьяна Мельникова: "Если не будет старшей медсестры в отделении, то не будет взаимодействия между врачами и медсестрами налажено, такое какое надо. Между санитарками и медсестрами. Не будет расходных материалов, его некому будет заказать, его некому будет получить и выдать. Она полностью - директор отделения, я считаю, директор такой, который сотрудников организует, мобилизует для выполнения задач отделения".







