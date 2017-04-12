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12.04.2017 08:35

В Мурманске обсудили вопрос о безопасном Интернете для детей и молодежи

Илья Комлев.

Как оградить детей и молодежь от опасностей всемирной паутины? Тему обсудили участники комиссии по вопросам гуманитарной сферы, развития гражданского общества, межнациональных отношений Общественной палаты Мурманской области. На заседание пригласили представителей контрольных, правоохранительных органов, учреждений культуры и образования. Одно из прозвучавших предложений - в регионе нужно усилить пропаганду безопасного поведения в Интернете - среди детей и родителей.
Секретарь Общественной палаты Мурманской области Юрий Мананков: "Как нам, может быть, и не нравится это слово «пропаганда», но надо пропагандировать среди молодежи и детей, в первую очередь, правила поведения в Интернете и, в первую очередь, правила безопасного поведения. Для того, чтобы не стать объектом каких-то негативных явлений и даже преступлений".
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