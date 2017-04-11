Губернатор Мурманской области Марина Ковтун поддержала проект регионального отделения ОНФ "Профстажировка"

Алексей Котович.

Подробно о проектах Общероссийского народного фронта - на встрече губернатора Мурманской области Марины Ковтун с руководителем регионального отделения ОНФ Максимом Сахневичем. Особое внимание - инициативам общественников в Год экологии. В частности, интерактивная карта свалок "Генеральная уборка". На нее жители Заполярья нанесли уже около 20 объектов. И это лишь один из шести проектов, реализуемых на территории региона.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Они находят поддержку в правительстве Мурманской области, и мы их совместно реализовываем. Они носят практический характер - мы видим, что от реализации инициативы, которая идет от "Народного фронта", всегда есть польза".

Просьба Максима Сахневича к руководителю региона - поддержать инициативу Общероссийского народного фронта. Речь о профессиональной подготовке. Задача проекта - помочь студентам и выпускникам инженерно-технических образовательных учреждений - со стажировкой по специальности.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "Хотим попросить, чтобы вы - как авторитетный человек, самый авторитетный человек в Мурманской области - обратились к руководителям предприятий, чтобы они поддержали эту инициативу. Я считаю, что это, в принципе, и для предприятий, как вы правильно сказали, интересно, так и для наших выпускников".

Глава региона Марина Ковтун проект "Профстажировка" - поддержала, высоко оценив его возможности.









