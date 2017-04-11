"Орёл" - снова в боевом строю. Три года ремонта и новый статус атомной подлодки - "самая современная в своем классе"

Андрей Зайцев.

"Прибыл в пункт постоянного базирования на Кольском полуострове после завершения планового ремонта"! Эта фраза за последние годы не раз звучала в докладах и отчётах офицеров Северного флота. Менялись лишь названия кораблей. Настала очередь АПРК "Орёл".

Его не было в этой гавани больше 3-х лет. Весенним солнечным вечером атомный подводный ракетный крейсер "Орёл" вернулся домой. Переход от берегов Белого до берегов Баренцева моря - разминка перед боевой службой.

"Товарищ командующий подводными силами, атомный ракетный подводный крейсер "Орёл", после восстановления технической готовности, прибыл в основной пункт базирования. Материальная часть в строю, личный состав здоров. После пополнения запасов к выходу в море готов".

"Орёл" - крейсер проекта 949А "Антей". Борьба с подлодками противника, ракетные удары по корабельным группировкам и береговым объектам - главное предназначение этих уникальных атомоходов.

Командующий подводными силами Северного флота Владимир Гришечкин: "За период своей эксплуатации, они подтвердили свою надёжность, техническую и модернизационную пригодность. Кораблями освоены практически все районы Мирового океана. В своё время выполнены арктические переходы с Северного на Тихоокеанский флот".

Сегодня первоочередная задача моряков-подводников - выйти в море и провести ходовые испытания по полной программе. Проверив и перепроверив буквально каждую деталь подлодки. Даже с учётом того, что во время межбазового перехода первые оценки уже даны.

Герой России, командир АПРК "Орёл" Сергей Новохатский: "Улучшились тактико-технические характеристики корабля, изменились наработки систем механизмов. Произведено улучшение отдельных систем механизмов корабля. У некоторых провели модернизацию".

Экипаж "Орла" все эти годы проходил службу на других АПЛ. И лишь сентябре 2016 вновь вернулся на родной борт. По мнению командования, подводники в очередной раз подтвердили высокий профессионализм, принимая участие в заключительном этапе восстановления технической готовности корабля. Лучшие моряки получили награды. Старшина второй статьи Денис Таборов очень просто и скромно объясняет, за что он получил от Министерства обороны медаль "Адмирал Флота Советского Союза Горшков".

Машинист трюмного дивизиона АПРК "Орёл" Денис Таборов:

"На боевой службе ввёл в строй определённую матчасть. Опыт был не первый и не стрессовый, нас к этому готовят постоянно, обучают. Так что проблем никаких не было".

С такими орлами крейсеру "Орёл" не сложно будет ещё много лет парить в глубинах Мирового океана, выполняя поставленные Родиной задачи.

Сегодня атомный подводный ракетный крейсер "Орёл" после модернизации является самым современным в своём классе. Но, похоже, это не финальная точка в судьбе "Антеев". Есть планы по перевооружению.