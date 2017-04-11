Региональное вещание в цифре и в "отдаленке". В Мурманском ОРТПЦ настраивают оборудование. Передача сигнала на спутник до 1 мая

Андрей Зайцев.

Региональное вещание становится ближе и доступнее. Специалисты Мурманского ОРТПЦ приступили к дополнительной настройке антенны земной станции спутниковой связи. В результате местный сигнал (программы ГТРК "Мурман" в первую очередь) будет отправляться на спутник, а оттуда транслироваться на всю область. Бесплатно. В пакете основных федеральных каналов. Абоненты областного цифрового вещания, которые до недавнего времени не могли видеть врезки региональных новостей и тематические программы получат такую возможность.

Начальник цеха филиала РТРС "Мурманский ОРТПЦ" Евгений Молвичев: "Я думаю, выиграют все. Все зрители в скором будущем увидят, что у нас передаёт ГТРК "Мурман".

В каждом населённом пункте, где есть цифровая приёмная станция, а их по области пока порядка 50, бесплатно смогут смотреть "Вести. Мурман". Для получения сигнала потребуются телевизор с системой приёма DVBT-2 и простая комнатная антенна. Тестирование и запуск в эфир обновлённого вещания планируется в начале мая.







