Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
11.04.2017 18:20

Ореховые ёжики, шерстяные коты и тряпичные куклы. В Мурманске появился "Город мастеров"

Любовь Дубова.

Фестиваль детского творчества открылся сегодня школе №58. Она распахнула свои двери для 170 ребят из нескольких учреждений образования. Участники - особенные, с ограниченными возможностями здоровья. Но это не мешает им творить, исследовать мир. Свои работы школьники уже представили на площади Ремесленников и в картинной галерее. Мероприятие проводится восьмой раз. За это время в "Городе мастеров" побывали полторы тысячи северян. В 2017 его основная тема - экология.
Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова: "В первую очередь важно, чтобы дети  почувствовали себя окруженными вниманием, заботой, чтобы они имели возможность свои таланты раскрыть. Потому что - не даром люди говорят - все дети талантливы. А эти дети особенно. Такие мероприятия творческие они еще дают возможность объединиться".
Основа творческого фестиваля - мастер-классы. На которых своим опытом и идеями с детьми поделятся мурманские педагоги. Участники также презентуют исследовательские работы и творческие проекты на экологическую тему. "Город мастеров" - это прежде всего конкурс. Поэтому в финале будут определены победители в нескольких номинациях.
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Памятка для
зарегистрированных участников
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.39
Евро = 60.75
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.