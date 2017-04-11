Ореховые ёжики, шерстяные коты и тряпичные куклы. В Мурманске появился "Город мастеров"

Любовь Дубова.

Фестиваль детского творчества открылся сегодня школе №58. Она распахнула свои двери для 170 ребят из нескольких учреждений образования. Участники - особенные, с ограниченными возможностями здоровья. Но это не мешает им творить, исследовать мир. Свои работы школьники уже представили на площади Ремесленников и в картинной галерее. Мероприятие проводится восьмой раз. За это время в "Городе мастеров" побывали полторы тысячи северян. В 2017 его основная тема - экология.

Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова: "В первую очередь важно, чтобы дети почувствовали себя окруженными вниманием, заботой, чтобы они имели возможность свои таланты раскрыть. Потому что - не даром люди говорят - все дети талантливы. А эти дети особенно. Такие мероприятия творческие они еще дают возможность объединиться".

Основа творческого фестиваля - мастер-классы. На которых своим опытом и идеями с детьми поделятся мурманские педагоги. Участники также презентуют исследовательские работы и творческие проекты на экологическую тему. "Город мастеров" - это прежде всего конкурс. Поэтому в финале будут определены победители в нескольких номинациях.





