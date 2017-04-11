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11.04.2017 18:15

12 хвостов для победы! "Туломская рыбалка-2017" собрала любителей зимнего лова

Артем Дашевский.

"Туломская рыбалка 2017". Чтобы испытать удачу - на лед Верхнетуломского водохранилища вышли десятки рыбаков. Кто первым поймал рыбу и стал абсолютным победителем соревнований?
Старт соревнований точно в назначенное время. Команды спешно отправляются на лед. Традиционно "Туломская рыбалка" в апреле объединяет десятки любителей зимнего лова. Параллельно проходит лично - командное первенство регионального МЧС.
Заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Артур Хачатрян: "По крайней мере, хорошо отдохнуть, погода замечательная - светит солнце. Немножко загорим, немножко отдохнем, немножко пообщаемся. Я желаю всем провести этот субботний день спокойно, в кругу друзей".
Солнце и свежий воздух - отличный коктейль для прекрасного отдыха. Участники отмечают, повезло с погодой. Но вот с клёвом не задалось с самого начала.
Как говорится рыба - дело водяное. Почти 100 участников здесь, на Верхнетуломском водохранилище, рассчитывают на рыбацкую удачу. Но похоже сама рыба решила не принимать участие в этих соревнованиях.
Наконец, тишину над Верхнетуломским водохранилищем пронзает крик - "рыба". Судьи спешат к команде "Золотая рыбка" - Мурманского почтамта. Алла Артемчук на зимней рыбалке впервые. Новичкам везет.  
Участница команды "Золотая рыбка" Алла Артемчук: "Я не ожидала, если честно. Спасибо свату, подготовил удочки. - Это первая? - Да. - Это первая и стопроцентный приз за первую рыбу.  - Классно".
На лов участникам отвели ровно три часа. Через полтора после старта резко меняется погода. Солнце спряталось за густыми облаками и пошел снег. Но резкое похолодание не остудило накал спортивных страстей на льду. Каждый надеется на победу, но клёв по-прежнему не ахти.
Главный судья соревнований "Туломская рыбалка 2017" Александр Зинин: "Если бы рыба присылала нам телеграммы и говорила, где она будет и когда ловиться и на что, то было бы не совсем интересно. В этом как раз и есть профессионализм рыбака".
Участники понимают, большого улова ждать не приходится, поэтому для победы каждая корюшка на вес золота. Ведь в итоге считать будут по хвостам. Судьи объявляют о закрытии соревнований. Впереди -  определение лучших. Улов - всего 12 рыбешек. Победителем стала команда "Фугас". Названа, кстати, в честь кота, которому и достанется вся пойманная рыба. "Туломская рыбалка" попрощалась с рыбаками ровно на один год, чтобы в следующем апреле вновь собрать любителей зимнего лова на Верхнетуломском водохранилище.
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