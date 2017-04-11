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11.04.2017 17:45

Состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Марины Ковтун с руководителем регионального ОНФ Максимом Сахневичем

Алексей Котович.

Подробно о проектах Общероссийского народного фронта - на встрече губернатора Мурманской области Марины Ковтун с руководителем регионального отделения ОНФ Максимом Сахневичем. Особое внимание - инициативам общественников в Год экологии. В частности, интерактивная карта свалок "Генеральная уборка". На нее жители Заполярья нанесли уже около 20 объектов. И это лишь один из шести проектов, реализуемых на территории региона.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Они находят поддержку в правительстве Мурманской области и мы их совместно реализовываем. Они носят практический характер - мы видим, что от реализации инициативы, которая идет от Народного фронта, всегда есть польза".
Просьба Максима Сахневича к руководителю региона - поддержать  инициативу Общероссийского народного фронта. Речь о профессиональной подготовке. Задача проекта - помочь студентам и выпускникам инженерно-технических образовательных учреждений - со стажировкой по специальности.
Руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "Хотим попросить, чтобы вы - как авторитетный человек, самый авторитетный человек в Мурманской области - обратились к руководителям предприятий, чтобы они поддержали эту инициативу. Я считаю, что это, в принципе, и для предприятий, как вы правильно сказали, интересно, так и для наших выпускников".
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