В областном центре прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС

Артем Дашевский.

Сегодня в правительстве региона - заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина. Начали с лесов. Предстоящий пожароопасный сезон. 68 % территории Кольского полуострова - это зеленая зона. На страже - от возможных возгораний - до сотни специалистов. В помощь - больше пятисот единиц техники. Предварительный прогноз на сезон. В мае, июне - уровень пожарной опасности - средний. Начиная с июля - низкий. Госзадание уже есть.

И.о. заместителя министра природных ресурсов и экологии Мурманской области - заместитель начальника управления лесного и охотничьего хозяйства Анастасия Шарапова: "В целях осуществления тушения лесных пожаров выдано государственное задание Мурманской базе авиационной охраны лесов. В соответствии с ним они будут осуществлять тушение пожаров на землях лесного фонда Мурманской области. В настоящее время они готовятся к пожароопасному сезону. Предварительная дата полной готовности - 1 мая".





