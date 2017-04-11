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11.04.2017 18:25

Что могут рассказать ботаникам космические снимки? В Апатитах ученые обсудили использование информационных технологий

Илья Комлев.

Что могут рассказать ботаникам космические снимки? Зачем столетиями хранить сухую траву? И как сейчас пишут "Красные книги"? В Апатитах ученые обсудили использование информационных технологий в одной из самых консервативных наук.
Мобильные стеллажи. На их полках — старейшая у нас в регионе коллекция сосудистых растений ботанического сада.
Куратор гербария сосудистых растений Полярно-альпийского ботанического сада-института Анна Похилько: "Мы гордимся, что у нас есть образцы растений, которые собраны в начале прошлого столетия".
Нет образца - нет подтверждения существования вида. Коллекция грибов Института проблем промышленной экологии Севера, к примеру, каждый год пополняется десятками новых организмов. О том, что они здесь растут - раньше не знал никто.
Старший научный сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера Евгений Боровичев: "У нас есть сморчки, строчки. А это их родственник - сморчковая шапочка. У нее шляпка прикрепляется не по всей длине, а только в верхушке - к ножке".
Стекла с препаратами диатомовых водорослей - тоже своеобразный гербарий. В нем собраны пробы из отложений, накопившихся на дне заполярных озер за 10 тысяч лет.
Старший научный сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера Дмитрий Денисов: "Это дает нам возможность реконструировать условия на протяжении голоцена, как они менялись. Причем не только в отношении качества вод и гидрохимических показателей, но и обстановки климатической в целом".
Количество образцов мохообразных измеряется десятками тысяч. Работать с такими объемами данных по старинке сложно. Тем более, когда речь идет о масштабных проектах, таких как "Красная книга Европы".
Заведующая лабораторией флоры и растительных ресурсов Полярно-альпийского ботанического сада-института Надежда Константинова: "Важный показатель, по которому определяется стоит или не стоит включать вид в "Красную книгу" - площадь, занимаемая видом и его протяженность".
Нагляднее всего это видно на цифровых картах растительности. Их анализ может привести к неожиданным выводам. Например, некоторые краснокнижные виды у нас, пожалуй, не так уж редки, как считали раньше.
Младший научный сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера Ольга Петрова: "Если, например, виды найдены с большим разбросом, не в одной зоне, не привязаны к одной локации, то люди начинают задаваться вопросом "Может быть мы не нашли?"
В помощь ботаникам и космические снимки. Их спектральный анализ позволяет не только отличить тайгу от тундры, а болота от гор, но и хвойные породы от лиственных.
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