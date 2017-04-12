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12.04.2017 10:00

12 апреля – День космонавтики

Дорогие земляки! Поздравляем вас с поистине всенародным праздником – Днем космонавтики!

В этот день в 1961 году Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет. В ознаменование этого события в России отмечается День космонавтики, а в мире день 12 апреля по инициативе Генеральной ассамблеи ООН провозглашен Международным днем полета человека в космос.
Тот исторический полет стал символом реализации мечты, которая казалась недостижимой многим поколениям жителей Земли. Но благодаря огромной кропотливой работе отечественной науки и промышленности, благодаря вере в свои силы, наши взоры и надежды, обращенные к звездам, преодолели земное притяжение. Первый полет человека в космос как никогда прежде расширил горизонты наших возможностей и подарил веру в силу созидательного труда и человеческий разум, вдохновленный стремлением к новым неприступным вершинам.
Именно в тот момент знаменитая улыбка первого космонавта планеты Юрия Гагарина стала символом эпохи. Её помнят в Кольском Заполярье, куда Юрий Гагарин прибыл молодым лейтенантом, а через несколько лет посетил первое место службы уже в ореоле всемирной славы. Без сомнения, яркая жизнь Юрия Гагарина, его бессмертный подвиг вдохновляли и будут вдохновлять все новые поколения на дерзновенные открытия и свершения в науке и технике, на раскрытие тайн мироздания и на покорение просторов Вселенной.
Дорогие друзья! В этот день желаем всем нам осуществления самых смелых замыслов и мечтаний, веры в свои силы, и тогда успех обязательно будет сопутствовать во всех начинаниях!


Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин

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