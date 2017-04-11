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11.04.2017 18:10

Учителя Мурманской области примут участие во Всероссийском чемпионате учительских команд

Команда учителей Мурманской области 17-22 апреля 2017 года впервые примет участие во Всероссийском Чемпионате учительских команд «ЧЕРУК-2017» в городе Ульяновске. 

Учредителями Чемпионата региональных учительских команд выступают Министерство образования и науки Российской Федерации, ЗАО «Издательский дом «Учительская газета», Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации, Министерство образования и науки Ульяновской области.
Чемпионат направлен на объединение усилий региональных профессиональных педагогических сообществ (клубов, объединений, союзов, ассоциаций и др.) по выявлению и продвижению эффективных моделей инновационной педагогической практики, сообразных современной социокультурной среде образования. Мурманскую область представят учителя – члены профессионального педагогического сообщества «Учительский клуб».
Девиз Чемпионата: «Новой школе – новую культуру педагогического труда». Педагоги примут участие в конкурсных состязаниях «Педагогический проект»; «Учебное занятие с использованием заданной педагогической технологии», «Мастер-класс по использованию педагогического «ноу-хау» регионального образования».

Министерство образования и науки Мурманской области
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