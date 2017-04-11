Юные зрители Мурманского областного театра кукол приняли участие в игре-квесте перед показом спектакля «Невезучая курица»

В Мурманском областном театре кукол перед показом спектакля «Невезучая курица» педагоги Школы инновационных педагогических решений «Шкипер» провели для юных зрителей театра игру-квест, а также мастер-классы, посвященные прошедшему Международному дню театра.

Под веселую музыку ребята станцевали кукарачу и танец маленьких утят, разгадали загадки и дружно прошли необычные испытания веселых клоунов Витаминки и Веснушки. По итогам квеста дети получили сладкие призы.



/ Мурманский областной театр кукол/