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11.04.2017 17:30

В Мурманске проведут областные соревнования по мини – футболу в зачет 53 Спартакиады студентов

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы с 10 по 12 апреля 2017 года в спортивном комплексе ДЮСШ № 10 по футболу г. Мурманска состоятся соревнования по мини-футболу в зачет 53 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

В соревнованиях примут участие сборные команды юношей Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, Мурманского технологического колледжа сервиса, Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота.
Победители и призёры будут награждены медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.

Министерство образования и науки Мурманской области
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