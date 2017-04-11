В Мурманске проведут областные соревнования по мини – футболу в зачет 53 Спартакиады студентов

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы с 10 по 12 апреля 2017 года в спортивном комплексе ДЮСШ № 10 по футболу г. Мурманска состоятся соревнования по мини-футболу в зачет 53 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

В соревнованиях примут участие сборные команды юношей Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, Мурманского технологического колледжа сервиса, Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота.

Победители и призёры будут награждены медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.

Министерство образования и науки Мурманской области