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11.04.2017 17:15

УФСИН России по Мурманской области посетили коллеги из Норвегии

Делегация представителей пенитенциарной службы Норвегии, возглавляемая старшим советником Директората Национальной службы исполнения наказаний Королевства Норвегия Торунн Хаслер, побывала в Мурманске.

Данный визит проходил в рамках Рабочей программы сотрудничества пенитенциарных ведомств двух стран на 2017-2019 гг.. согласно которому область интересов Мурманской области и Северной Норвегии на эти годы - обмен опытом по различным вопросам исполнения наказаний без изоляции от общества.
Темы, касающиеся альтернативных видов наказаний и программ реабилитации осуждённых, обсуждали коллеги двух ведомств на семинаре и официальных встречах.
Международный семинар был посвящен вопросам применения системы электронного мониторинга подучётных лиц (электронные браслеты).
Несмотря на то, что в обеих странах применяются электронные браслеты, тем не менее, существует много отличий и нюансов. Например, в Норвегии, в отличие от России, пока ещё не используется спутниковая система позиционирования GPS/ГЛОНАСС при применении электронных браслетов.
В рамках семинара большой интерес у российской стороны вызвала презентация коллегами обязательной в Норвегии программы реабилитации для лиц, осуждённых за вождение в нетрезвом виде.
Этот вопрос актуален для нас, так как число таких осуждённых, состоящих на учёте в уголовно-исполнительной инспекции Мурманской области, неуклонно растёт и составляет четвёртую часть от числа всех подучётных лиц.
Норвежская сторона выступила с предложением перевести методические материалы программы на русский язык и провести в следующем году обучающий тренинг для наших специалистов по использованию на практике данной программы.
В свою очередь, норвежских коллег заинтересовал опыт работы уголовно-исполнительной инспекции с осуждёнными женщинами, имеющими отсрочку исполнения наказания до достижения их детьми возраста 14 лет.
Все эти вопросы в ближайшие три года останутся в фокусе интересов пенитенциарных ведомств Мурманской области и Северной Норвегии. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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