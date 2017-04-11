В Долине Славы 7 мая пройдут торжественные мероприятия

7 мая 2017 года на мемориальном комплексе «Долина Славы» (Кольский район) и прилегающей к нему территории состоятся торжественные мероприятия, посвященные празднованию 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Начало мероприятий - в 12.00. Организатором мероприятий определено Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

7 мая и накануне даты торжественных мероприятий запрещена организация выездных сборов, лагерей, соревнований, велопробегов, туристических походов, массовых мероприятий и акций и т.п. на территории, прилегающей к мемориальному комплексу «Долина Славы», и на территории многофункциональной площадки (напротив мемориального комплекса «Долина Славы»), также исключены самовольное размещение и установка палаток для проведения молодежных, патриотических, туристических, спортивных и иных мероприятий.

В целях обеспечения мер по охране жизни и здоровья граждан, безопасности дорожного движения в период с 10.00 до 16.00 7 мая т.г. будет осуществлено полное перекрытие движения для всех видов транспортных средств с км 1456 по км 1458 и ограничение движения транспортных средств на участках с км 1453 по км 1456 и с км 1458 по км 1460 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола».

Движение рейсовых автобусов, маршрут которых проходит по участку автомобильной дороги Р-21 «Кола» (через мемориальный комплекс «Долина Славы»), также будет ограничено 07.05.2017 с 8.00 до 18.00.

В случае намерения муниципального образования, организаций и предприятий Мурманской области установить на территории многофункциональной площадки (напротив мемориального комплекса «Долина Славы») палатку в составе организованного палаточного городка необходимо для согласование данного вопроса необходимо направить заявку не позднее 18.04.2016 года на факс (8152) 426-203 либо на электронный адрес mvpmk@gov-murman.ru.в соответствии с прилагаемой формой.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области