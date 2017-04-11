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11.04.2017 16:15

Прокуратурой г. Мончегорска в деятельности образовательных организаций города выявлены нарушения требований законодательства о защите жизни и здоровья несовершеннолетних граждан

Прокуратурой г. Мончегорска в деятельности 9 образовательных организаций города выявлены факты ненадлежащей организации производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Проверкой установлено, что в процессе деятельности учреждений образуются отходы 1 класса опасности (ртутьсодержащие отходы), поскольку для освещения помещений образовательных организаций используются люминесцентные лампы.
Однако в нарушение требований Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» учреждениями в программу производственного контроля образовательных организаций не включено мероприятие по исследованию воздушной среды на наличие паров ртути в помещениях с люминесцентными лампами, в том числе в местах их хранения.
Между тем, на необходимость проведения данного исследования и его включения в программу производственного контроля указывалось в поручении Правительства Российской Федерации от 25.08.2015 № ДК-П9-3553.
По результатам проведенной проверки в адрес руководителей образовательных организаций внесено 9 представлений.
После вмешательства прокуратуры нарушения закона устранены.


Прокуратура Мурманской области
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