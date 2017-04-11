Авиамодельный и судомодельный кружки в центре дополнительного образования «Лапландия» продолжат работу

Алёна Ермоленко.

На днях в социальных сетях появилась информация о том, что в «Лапландии» собираются ликвидировать уникальные кружки - авиамодельный и судомодельный, так как новый технопарк «Кванториум» нуждается в площадях, которые решили отнять у маленьких моделистов. Информация оказалась ошибочной – авиамоделисты продолжают свои занятия, в сентябре преподаватель Алексей Корсаков проведет новый набор. Что касается технического «перевооружения» - оно, действительно, предстоит, так как инфраструктура нового технопарка будет использована и адаптирована для работы с уже существующими направлениями детского творчества. Напомним, финансирование строительства «Кванториума» составляет 57 миллионов рублей из федерального и 24,4 из регионального бюджета. Ориентировочно проект планируется ввести в эксплуатацию к началу нового учебного года. Подробности рассказал директор Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» Сергей Кулаков.

