Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования информирует о возможности получения госуслуг в электронном виде

Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации информирует о возможности получения государственных услуг в максимально удобном варианте – в электронном виде с использованием Единого портала государственных услуг. Для получения услуг в электронном виде необходимо пройти процедуру регистрации на портале государственных услуг.

Согласно Федеральному закону «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» все государственные услуги Фонда социального страхования Российской Федерации оказываются в заявительном порядке.

Через портал Фонд социального страхования Российской Федерации предоставляет 18 государственных услуг. Можно сдать отчетность, подать заявления о регистрации или снятии с учета страхователя – физического лица, получить государственную услугу по подтверждению основного вида экономической деятельности, по установлению скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по финансовому обеспечению предупредительных мер.

Можно не только подать в электронном виде заявление о предоставлении услуги с приложением необходимых документов, но и узнать о ходе рассмотрения этого заявления.

В случае возникновения проблем при работе с порталом можно в любое время обратиться в Центр технической поддержки портала по телефону 8(800)1007010. Также по вопросам подачи заявления через портал можно обратиться за консультацией к специалисту регионального отделения по телефону (8152) 551-046.

/ Комитет по труду и занятости населения Мурманской области /