Подробный фотоотчет. Теперь северяне могут пожаловаться на "убитые" дороги через Интернет

Анастасия Русинова.

Теперь помочь дорожникам скорректировать планы ремонта может каждый. Надо только сфотографировать яму или просто проблемный, по вашему мнению, участок дорог. Затем разместить фото с комментарием на сайте ОНФ - в разделе "Карта убитых дорог". Туда стекается информация о качестве покрытия со всей страны. Пополнение - ежедневное. Сейчас уже отмечено более 10 тысяч точек. Среди них немало и из Мурманской области.

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Максим Сахневич: "Затем уже в течение года, после того как мы отправим во все муниципалитеты или министерство вот эти проблемы, которые люди выявили. Они могут смотреть, в том числе как делаются дороги и на этой же карте отмечать - правильно или не правильно делают, по их мнению, какие есть проблемы. Уверяю, мы с муниципалитетами плотно будем работать и уже работаем.

На сайте уже составлен народный антирейтинг дорог городов области с подробными фотоотчетами. Именно на его основе определится очередность ремонта. Это - основная задача проекта Общероссийского фронта. Все жалобы и предложения будут учтены и рассмотрены. Дороги, покрытие которых необходимо обновить, попадут в планы 18-19 годов. Особенно "болезненным " точкам - первоочередное внимание.