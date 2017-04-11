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11.04.2017 13:36

В Мурманском морском торговом порту завершилась погрузка рекордной партии металлолома

В трюмы сухогруза «Tanais Flyer» длиной 161 метр и шириной 27 метров мурманские портовики загрузили 19 тысяч тонн лома черного металла, предназначенного для вторичного использования в металлургическом производстве. Предыдущий рекорд погрузки металлолома – 18,5 тысяч тонн продержался почти 5 лет, с августа 2012 года.
Утилизация и повторное использование лома черных металлов является важной экологической задачей. Сбором и завозом на территорию порта металлолома для накопления судовых партий сейчас занимается специализированная организация – ООО «Спецметресурсы», клиентами которой являются крупнейшие промышленные и инфраструктурные предприятия Кольского Заполярья.
Недавно «Спецметресурсы» в качестве подрядной организации подключились к реализации масштабного проекта по ликвидации накопленного экологического ущерба, связанного с размещением несанкционированных свалок судов вдоль побережья Кольского залива, реализация которого осуществляется в рамках трехстороннего соглашения между Минприроды России, ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды» и Правительством Мурманской области.
Таким образом, утилизированный с побережья Кольского залива металлический лом, будет доставляться на причалы торгового порта и морским транспортом перевозиться для дальнейшей переработки.
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