Специалисты РХБЗ Северного флота осваивают новую технику и готовятся к учениям и конкурсам

В свой профессиональный праздник – День специалиста радиационной, химической и биологической защиты ВМФ, который отмечается 11 апреля, химики Северного флота приступили к освоению новой техники, поступившей на вооружение береговых частей.

В отдельном мотострелковом соединении и бригаде морской пехоты Северного флота были получены установленные на шасси КамАЗ системы аэрозольной маскировки нового поколения ТДА-3 и авторазливочная станция – АРС-14КМ. Уникальность последней машины в том, что помимо проведения специальной обработки местности, вооружения и военной техники она способна осуществлять постановку аэрозольной завесы, т.е. выполнять универсальные функции.

Помимо освоения новой техники, выполнения задач боевой подготовки и повседневной деятельности флотские химики заняты тренировками к предстоящему этапу конкурса профессионального мастерства «Безопасная среда» Армейских международных игр 2017 года. В нём будут соревноваться подразделения радиационно-химической разведки, аэрозольного противодействия и жидкостных средств специальной обработки. Лучшие подразделения представят Северный флот на всероссийском этапе конкурса, который состоится на полигоне Шиханы в Саратовской области.

Сегодня специалисты РХБЗ Северного флота решают широкий спектр задач от выполнения функций общевойсковых химиков – радиационной, химической и биологической разведки, специальной обработки местности, объектов, оружия и техники, аэрозольной маскировки и т.п., до проведения радиационного контроля на кораблях и подводных лодках с ядерной энергетической установкой и в местах их базирования, радиологических исследований и обеспечения обитаемости экипажей атомных подводных лодок в дальних походах.



Пресс-служба Северного флота